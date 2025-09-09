Ciprian Marica a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi și este convins că mijlocașul, proaspăt transferat în Turcia, va reveni în circuitul echipei naționale și poate călca pe urmele tatălui său, ajungând la Galatasaray, clubul unde Gică Hagi a scris istorie.



Fostul atacant al naționalei consideră că Ianis are potențialul de a deveni din nou o piesă esențială pentru "tricolori" și vede noua sa aventură în Turcia ca pe o rampă de lansare către clubul pe care și-l dorește cu adevărat.



Marica: "Turcia e o șansă pentru el"

Într-o intervenție la PRO TV (SPORT.RO), Ciprian Marica și-a arătat încrederea în calitățile lui Ianis Hagi. "Ianis Hagi, atunci când a venit la echipa națională, a pus suflet și a ajutat echipa națională. Îl văd revenind la echipa națională. Îl văd un jucător important pentru echipa națională", a punctat Marica.



Mai mult, acesta crede că experiența din Super Lig îl poate propulsa pe Ianis la un alt nivel. "Sper să-l urmeze pe tatăl lui, care a ajuns la o vârstă destul de înaintată în Turcia și a făcut performanțe notabile. Are 2 ani în care poate să demonstreze că poate să meargă la Galatasaray. Acolo cred că e echipa la care își dorește. Acolo a făcut performanță tatăl lui", a adăugat fostul vârf.



A semnat pe doi ani cu Alanyaspor

Pe 4 septembrie, Ianis Hagi (26 de ani) a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Alanyaspor, după ce în vară și-a încheiat înțelegerea cu scoțienii de la Glasgow Rangers. Mijlocașul s-a arătat entuziasmat de noua provocare. "Turcia este a doua mea casă și sunt super fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem. Ne vedem în curând", a transmis Ianis Hagi pentru canalele oficiale ale clubului.



Alanyaspor a terminat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Turcia, iar Hagi ar putea debuta pe 13 septembrie, în deplasarea de la Konyaspor.

