Instalat oficial în funcția lăsată liberă de Mircea Lucescu, tehnicianul în vârstă de 61 de ani a conturat strategia pe care o va aplica pentru reconstrucția primei reprezentative. Potrivit noului selecționer, accesul la echipa națională va fi condiționat de îndeplinirea a două cerințe fundamentale: un parcurs intern excelent și un nivel ridicat de meciuri disputate în afara granițelor.

Experiența internațională, prioritară pentru selecție

Fostul mare internațional a detaliat principiile sale, inspirate și de perioada de studiu din fotbalul olandez. „Un lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia: să știi să selectezi. Selecția face diferența. Criteriile de selecție sunt principalele, cele două: primul, din punctul meu de vedere, este ca jucătorii să aibă experiență internațională, la seniori și juniori, să aibă meciuri, experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să avem jucători din cupele europene. Criteriul 2, să fie cei mai buni din România”, a spus Gică Hagi.

Obiectivul principal: victorii și calificări la turnee finale

Hagi revine astfel în postura de selecționer după mandatul scurt din toamna anului 2001, când „tricolorii” au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia. Antrenorul se arată acum mult mai încrezător în potențialul echipei.

„Am curaj că vom reuși lucruri frumoase, sunt încrezător că vom reuși. Sper să obțin performanțele pe care le-am reușit și ca jucător, iar când zic performanțe spun calificări și victorii la fiecare meci”, a mai transmis selecționerul.

Noua campanie sub conducerea lui Gică Hagi va debuta cu două partide de verificare programate în luna iunie. Echipa națională va juca în deplasare împotriva Georgiei, la Tbilisi, pe 2 iunie, urmând ca pe 6 iunie să primească vizita Țării Galilor, la București, pe Stadionul Steaua.