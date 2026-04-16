Hagi, deja sub o presiune imensă: Gică Craioveanu a spus ce așteptări are de la noul selecționer

Fostul căpitan al tricolorilor își va începe, în curând, al doilea mandat pe banca României.

Fostul internaţional, Gheorghe Craioveanu, a afirmat, joi, la Muzeul Fotbalului, că Gheorghe Hagi şi-a câştigat dreptul de a fi selecţioner al României şi că speră ca acesta să strângă în carieră măcar jumătate din trofeele cucerite de predecesorul său, Mircea Lucescu.

"Gheorghe Hagi selecţioner sună bine, pentru că vorbeşti de cel mai bun jucător român şi sper să ajungă şi el măcar la jumătate din trofeele pe care le-a câştigat nea Mircea Lucescu. E logic ca lumea să aibă mare aşteptări de la Gheorghe Hagi, a câştigat campionatul cu Farul, o echipă totuşi modestă pentru fotbalul românesc, cu tot respectul. A reuşit asta şi de ce nu ar reuşi şi la echipa naţională. A fost acea eroare cu Slovenia din 2001, dar Gică şi-a câştigat acest drept de a antrena echipa naţională. Sper să aibă răbdare Răzvan Burleanu, e un început complicat pentru el, ştiu că este o grupă destul de puternică acum în Liga Naţiunilor, dar eu am încredere, eu sunt un tip optimist şi îi urez tot binele", a afirmat Craioveanu, potrivit Agerpres.

Fostul atacant s-a arătat impresionat de colecţia de tricouri a fostului selecţioner Mircea Lucescu, expusă la Muzeul Fotbalului.

"E o colecţie superbă, sunt fără cuvinte. Acum îmi pare şi mie rău că nu am păstrat mai multe tricouri, pentru că nu prea eram obişnuit să le schimb, îmi era ruşine să le cer. Dar am văzut în colecţia asta două tricouri care mă dau pe spate, cel cu Pele şi cu cel mai bun fundaş din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer. Singurul tricou pe care am avut tupeul să îl cer a fost al lui Zizou, ştiam că se retrage şi era şi ultimul meu an ca fotbalist, şi este poate cel mai valoros tricou pe care îl am. Mai este şi cel al lui Ronaldinho, care iar mi s-a părut un jucător uluitor. A fost cel mai spectaculos jucător împotriva căruia eu am jucat", a spus Gică Craioveanu.

Hagi, în pole-position să preia echipa națională

Fostul mare fotbalist şi antrenor, Mircea Lucescu, a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. El a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală, la funeralii participând aproximativ 200 sute de persoane printre care oameni de fotbal, antrenori, jucători, conducători şi iubitori ai fotbalului.

În acest moment, postul de selecționer al României e vacant, însă Răzvan Burleanu (președinte FRF) a anunțat, astăzi, startul negocierilor cu Gheorghe Hagi (61 de ani), după cum Sport.ro a arătat aici.

