Hagi a tăiat în carne vie! Cine sunt jucătorii pe care nu i-a mai chemat la națională, după dezastrul din Liga Națiunilor

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La acțiunea precedentă, una cu patru meciuri, Gică Hagi a ales să apeleze la un lot numeros, cu nu mai puțin de 33 de jucători. De această dată, având în vedere că sunt doar două meciuri - Polonia (14 noiembrie, acasă) și Bosnia (17 noiembrie - deplasare) - selecționerul a chemat doar 26 de jucători. Se confirmă: Burcă nu mai intră în planurile lui Hagi! Nu mai puțin de 12 jucători aflați în lotul precedentei acțiuni nu se mai află în planurile lui Gică Hagi pentru cele două partide din noiembrie. Numele noi de acum sunt Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman. Modificările apar încă de la nivelul portarilor: Ionuț Radu a acuzat o accidentare, iar Celta Vigo a solicitat ca goalkeeper-ul să rămână în Spania pentru tratament. De asemenea, Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin) nu a mai fost nici el chemat, iar în locul celor doi au fost aduși doi portari din campionatul intern - Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Andrei Burcă, jucător despre care apăruseră informații că nu va mai intra în planurile lui Gică Hagi după evoluțiile modeste de la ultima acțiune, nu va fi nici el în lot, deși se afla pe lista preliminară. Fundașul lui Yunnan Yukun va rămâne în China pentru ultima etapă de campionat, programată duminică, dar și pentru finala Cupei pe care o va disputa pe 6 decembrie.

Hagi i-a prezentat scuze lui Opruț. Acum nu l-a mai chemat deloc Alți trei fundași de la precedenta acțiune - Bogdan Racovițan, Andrei Borza și Raul Opruț - nu au mai fost chemați. Fundașul lui Dinamo a fost singurul jucător de câmp care nu a primit niciun minut în cele 4 meciuri ale tricolorilor, ceea ce l-a determinat pe Gică Hagi să își prezinte scuzele la o conferință de presă din octombrie. Acum, Opruț nici măcar nu a mai fost convocat, variantele lui Gică Hagi pentru postul de fundaș stânga fiind Nicușor Bancu și Lisav Eissat.

De la mijlocul terenului au dispărut Marius Marin și tânărul David Matei. Despre fostul fotbalist al Pisei, acum la Al Nasr, se spunea deja că nu ar fi un jucător pe placul selecționerului, în timp ce tânărul de la Universitatea Craiova va trebui să mai aștepte până în 2027 pentru un nou meci sub tricolor. Olaru și Tănase au dispărut și ei În rubrica atacanților - așa cum FRF o prezintă - nu mai apar Darius Olaru, Florin Tănase, Louis Munteanu și Denis Drăguș. Titular în meciurile cu Bosnia (2-4) și Suedia (0-1), Darius Olaru nu l-a convins pe Gică Hagi că merită o nouă convocare. Mijlocașul nu traversează cea mai bună formă nici la Royale Union Saint-Gilloise, unde prinde puține minute atât în campionat, cât și în Europa League.

Florin Tănase a fost lăsat și el acasă. Campionul cu Viitorul lui Hagi a reprezentat o soluție de avarie pentru ultimul meci al precedentei acțiuni (0-1 contra Suediei), când toți atacanții naționalei erau indisponibili. Fotbalistul Omoniei pare să plătească și el prețul unei perioade fără realizări la club. În cazul lui Louis Munteanu este vorba despre o accidentare care nu i-a permis să fie convocat. De altfel, atacantul lui D.C. United a ratat meciurile cu Polonia și Suedia, iar ulterior nu a mai apărut nici în MLS. Denis Drăguș a figurat pe lista lui Hagi de la acțiunea precedentă, dar o accidentare suferită chiar înaintea reunirii l-a împiedicat să participe. Deși acum este sănătos, decarul de la FCSB nu a fost chemat, cel mai probabil din cauza minutelor puține din ultima vreme.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0); MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3). Clasamentul în grupa României

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