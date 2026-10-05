„Decapitat“ de Hagi: primul jucător care pierde naționala după seria catastrofală din Nations League

Gheorghe Hagi (61 de ani) continuă să fie „scut“ pentru jucătorii pe care i-a convocat pentru primele patru meciuri din Nations League. Ca de obicei însă, aparențele pot fi și înșelătoare.
Dincolo de ce spune în mass-media, la conferințele sale și la interviuri, actualul selecționer s-a prins că unii dintre fotbaliștii pe care i-a convocat acum n-au niciun viitor la prima reprezentativă. Pe „lista neagră“ a lui Hagi, pe prima poziție, a fost trecut numele lui Andrei Burcă (33 de ani). Pentru stoperul legitimat la Yunnan Yukun (China), cariera sa internațională e ca și încheiată deja.
Andrei Burcă, evoluție catastrofală în meciul cu Bosnia
Pe lângă faptul că are dezavantajul că joacă în China - pentru a onora convocarea de acum, a schimbat mai multe fusuri orare și a avut nevoie de o perioadă mai lungă de adaptare, comparativ cu colegii săi -, Burcă s-a „îngropat“ singur prin ce a arătat pe teren.
La Stockholm, în înfrângerea cu 1-2 cu Suedia, stoperul de 1,88 de metri a fost lăsat pe banca de rezerve. A fost titular apoi, la București, în înfrângerea cu Bosnia (2-4). A rămas pe teren până în minutul 81, când l-a înlocuit Tony Strata. Evoluția lui Burcă din partida cu Bosnia a fost catastrofală, de-a dreptul! Faza primului gol, în care a stat departe de Gigovic, fiind un simplu spectator la săritura bosniacului, spune totul.
După jocul său extrem de slab pe „Arena Națională“, Burcă nici n-a mai prins lotul, fiind poftit în tribune, atât în meciul cu Polonia (0-6), cât și pentru partida din această seară cu Suedia de pe „Arena Națională“. Iar excluderea sa din lot, mai ales pentru meciul de diseară, spune totul. Concret, Hagi a renunțat la el, deși Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt indisponibili. Chiar dacă a pierdut doi stoperi dintr-un foc, selecționerul nici n-a mai vrut să audă de varianta Burcă, în privința căruia s-a lămurit deja.
Burcă era om de bază în mandatul lui Edward Iordănescu
Aproape sigur, cariera internațională a lui Andrei Burcă se va opri cu următoarele cifre: 47 de selecții și 1 gol. El a fost un om de bază, în mandatul lui Edward Iordănescu, fiind inclus și în lotul pentru Euro 2024. La turneul final din Germania, Burcă a fost integralist în toate cele patru meciuri ale României.
După Euro 2024, Burcă a fost transferat de la Al-Okhdood (Arabia Saudită) la Bani Yas (Emirate). Practic, a lăsat un club mediocru din zona arabă pentru altul. În Emirate, în sezonul petrecut la Bani Yas, stoperul român a comis gafe monumentale pe bandă. De aceea, arabii au și renunțat la el, după un singur sezon, iar Burcă a luat drumul Chinei, unde joacă acum, la ocupanta locului 4. În acest sezon, Burcă a avut 23 de apariții la Yunnan Yukun, fiind unul dintre jucătorii de bază ai chinezilor.
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