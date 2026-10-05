„Decapitat“ de Hagi: primul jucător care pierde naționala după seria catastrofală din Nations League

Gheorghe Hagi (61 de ani) continuă să fie „scut“ pentru jucătorii pe care i-a convocat pentru primele patru meciuri din Nations League. Ca de obicei însă, aparențele pot fi și înșelătoare.

Dincolo de ce spune în mass-media, la conferințele sale și la interviuri, actualul selecționer s-a prins că unii dintre fotbaliștii pe care i-a convocat acum n-au niciun viitor la prima reprezentativă. Pe „lista neagră“ a lui Hagi, pe prima poziție, a fost trecut numele lui Andrei Burcă (33 de ani). Pentru stoperul legitimat la Yunnan Yukun (China), cariera sa internațională e ca și încheiată deja.

Andrei Burcă, evoluție catastrofală în meciul cu Bosnia

Pe lângă faptul că are dezavantajul că joacă în China - pentru a onora convocarea de acum, a schimbat mai multe fusuri orare și a avut nevoie de o perioadă mai lungă de adaptare, comparativ cu colegii săi -, Burcă s-a „îngropat“ singur prin ce a arătat pe teren.

La Stockholm, în înfrângerea cu 1-2 cu Suedia, stoperul de 1,88 de metri a fost lăsat pe banca de rezerve. A fost titular apoi, la București, în înfrângerea cu Bosnia (2-4). A rămas pe teren până în minutul 81, când l-a înlocuit Tony Strata. Evoluția lui Burcă din partida cu Bosnia a fost catastrofală, de-a dreptul! Faza primului gol, în care a stat departe de Gigovic, fiind un simplu spectator la săritura bosniacului, spune totul.