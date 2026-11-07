Înaintea partidei UTA Arad - Petrolul, scor 0-1, s-a vehiculat că Adrian Mihalcea ar putea părăsi echipa.

Adrian Mihalcea nu pleacă de la UTA Arad

S-a spus că antrenorul le-ar fi comunicat deja elevilor săi faptul că va părăsi echipa indiferent de rezultatul meciului cu formația prahoveană.

Eșecul arădenilor suferit acasă nu a făcut decât să întărească această ipoteză, mai ales având în vedere declarațiile făcute de Mihalcea la finalul jocului: ”Am avut o discuţie doar eu cu domnul Meszar, văd că au apărut în presă anumite chestii. Dacă el doreşte să spună, să le spună”.

Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean, i-a făcut pe plac lui Mihalcea și a dezvăluit ce se întâmplă cu antrenorul. Meszar spune că înțelege de unde au apărut zvonurile privind o demisie a lui Mihalcea și a transmis că nu se pune problema ca antrenorul să o părăsească pe UTA Arad.

”Adrian Mihalcea este antrenorul nostru, este sub contract. Nici nu înţeleg de unde au apărut atâtea lucruri prin presă. Nu ştiu despre nicio demisie în acest moment, tot primesc mesaje pe această temă”, a spus Meszar, potrivit Aradon.