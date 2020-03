Haaland vine la Bucuresti! Romania va da din nou de Norvegia! Pustiul minune va incerca sa rapuna nationala Romaniei alaturi de Odegaard

Romania va juca cu Norvegia in Nations League.

Astazi a avut loc tragerea la sorti din Nations League, iar Romania va juca impotriva Norvegiei, Irlandei de Nord si Austriei in Liga B. Nationala Romaniei va da din nou peste Norvegia dupa ce a jucat impotriva nordicilor si in calificarile pentru Euro 2020. In acele meciuri, Romania a remizat, scor 2-2 in deplasare pe terenul Norvegiei, iar la Bucuresti, pe Arena Nationala, meciul s-a incheiat tot la egalitate, 1-1, dupa ce norvegienii au egalat in prelungirile partidei.

Pustiul minune al celor de la Borussia Dortmund, Erling Haaland nu a jucat in acele partide impotriva Romaniei, din cauza faptului ca era accidentat, insa la aceste meciuri de la Nations League cu siguranta va fi in atacul norvegienilor alaturi de jucatorul care apartine de Real Madrid, Martin Odegaard.

Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!