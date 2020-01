CALIFICARE! Nationala Romaniei de handbal profita de jocul rezultatelor si se califica in play-off-ul pentru Mondiale!

Romania a disputat un turneu de pre-calificare in Italia.

Din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme, nationala masculina de handbal a Romaniei a fost nevoita sa inceapa drumul catre Mondialele din Egipt cu un turneu de pre-calififcare in Italia, contra tarii gazda, Georgiei si Kosovo.

In primul meci, echipa antrenata de Rares Fortuneanu a tremurat serios in fata Georgiei, adversarii conducand in a doua repriza, insa finalul le-a apartinut "tricolorilor", care s-au impus cu scorul de 29-24.

In partida de astazi, Romania a invins Kosovo, scor 32-21 si mai avea nevoie de un succes in meciul de maine cu Italia pentru a fi sigura de calificare.

Insa, tot azi, Georgia a invins Italia, scor 28-25, ceea ce inseamna ca rezultatul din ultimul meci nu mai conteaza, Romania reusind deja calificarea cu 4 puncte din 2 meciuri.

Clasamentul grupei inaintea ultimei etape

Romania 4p

Georgia 2p

Italia 1p

Kosovo 1p

"Tricolorii" vor juca un prim baraj in aprilie cu tarile participante la EURO 2020, dar care nu participa la turneele preolimpice, iar castigatoarea va accede la barajul decisiv pentru ocuparea celor 9 locuri disponibile pentru Campionatul Mondial de Handbal din 2021, ce va avea loc in Egipt.