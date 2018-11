TRAGERE LA SORTI EURO U21 | Radoi vrea sa EVITE Spania si Italia: "Mereu ne credem mai talentati decat ei si luam bataie!"

Tragerea la sorti pentru EURO U21 e la PROX si pe www.sport.ro de la ora 19:00!

Mirel Radoi a anuntat ca nu are emotii inainte de tragerea la sorti si a anuntat ca vrea sa se bata cu Germania la EURO. Romania U21 ar trebui sa evite Spania si Italia deoarece nu ar avea nicio sansa, a anuntat Radoi in direct la PROX.



"Sincer imi place sa jucam contra echipelor care nu sunt de acelasi profil cu Romania, latine. Mereu luam bataie, credem ca suntem mai talentati decat ei", a spus Radoi la Ora exacta in sport.

Radoi ar prefera o grupa cu Germania, Danemarca si Austria la EURO U21 din 2019.

Mirel Radoi spunea ca nationala de tineret arata foarte bine inainte de EURO din Italia si San Marino la finalul partidei amicale cu Belgia, scor 3-3.



"Arata foarte bine, pentru ca ultima impresie conteaza. Felicitari jucatorilor, pentru ca e o echipa de nivelul nostru, calificata la Mondial. Am schimbat sistemul de joc, 4-3-3, automatisemele noastre au suferit, au fost si jucatori noi. Ce am urmarit ca obiective, am rezolvat. Eu cred ca jucatorii noi s-au descurcat bine, s-au ridicat la nivelul meciului. E o echipa cu personalitate.

Cred ca in viitorul apropiat constanta asta va fi o normalitate. Multi dintre ei vor face pasul la nationala mare, iar multi si-au dat seama ce inseamna sa joci cu jucatori egali. Ne-au lipsit 9-10 jucatori



Puteam sa dramatizam, daca pierdeam. Eu cred ca diferenta de scor ar fi fost prea mare. Le-am spus jucatorilor ca as vrea multe probleme, dar noi sa alegem dintre multi jucatori si sa-i alegem pe cei mai multi. Indiferent de ce adversar vorbim, toti sunt de acelasi calibru si ne vom ridica la nivelul lor. In viziunea lor, suntem cea mai slaba nationala de la EURO, dar va spun ca vor avea viata grea cu noi. Vom demonstra ca ne putem bate cu ei”, a spus Mirel Radoi, dupa jocul cu Belgia U21.