GRUPE EURO U21 | Nationala Romaniei da de un MONSTRU la tineret! Anglia n-a mai pierdut un meci oficial de cand atacantul titular era Harry Kane

Romania U21 va juca pentru a doua oara in istorie la un Campionat European de Tineret si le va intalni pe Croatia, Franta si Anglia. Nationala din prima urna este Anglia, o forta la acest nivel de varsta in ultimii ani! Anglia a devenit campioana mondiala in 2017 la Under 17 si Under 20.

Si la Under 21, Anglia este intr-o perioada fantastica - n-a mai pierdut un meci oficial in 90 de minute din 2015, cand atacantii echipei erau Harry Kane si Danny Ings! Atunci Italia o invingea cu 3-1 la Euro.

De atunci au urmat numai rezultate pozitive, cu o exceptie - infrangerea din semifinalele Euro din 2017 contra Germaniei, insucces insa venit dupa loviturile de departajare.

Romania U21 a intalnit in primavara Anglia intr-o partida amicala, pierduta de nationala noastra cu 2-1 - Grey si Clarke Salter au marcat pentru Anglia, in timp ce pentru Romania a marcat Costache.