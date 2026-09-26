Gheorghe Hagi a debutat oficial vineri seară în cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative. La Solna, naționala României a fost însă învinsă de reprezentativa Suediei, după ce la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-1 în dreptul nordicilor.

De ce s-au plâns suedezii după meciul cu România de la Solna: ”O nebunie! Niciodată nu am văzut așa ceva”

Presa suedeză a semnalat după meci că unele dintre mingile folosite în timpul partidei au început să piardă aer, deși fuseseră verificate și aprobate de arbitri înainte de joc. Din acest motiv, ele au trebuit să fie înlocuite pe parcursul confruntării.

Lucas Bergvall, integralist la Solna, a răbufnit după meci și s-a arătat surprins de problemele apărute la mingile folosite în timpul partidei. Mijlocașul suedez a evidențiat că ele pierdeau, într-adevăr, aer și deveneau greu de controlat pe măsură ce jocul continua.

”A fost o nebunie! Fiecare minge avea o înțepătură! Nu am văzut așa ceva niciodată. Erau mingi noi, nu? Trebuie să fie mai bune. Murea efectiv când încercai să joci cu ea”, a spus Lucas Bergvall, potrivit aftonbladet.se.

Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, după o pasă precisă marca Yasin Ayari. Dennis Man a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a marcat golul victoriei în minutul 43

Radu Drăgușin a venit la mixtă și a spus ce-i lipsește României: ”Ne doare!”

După Suedia - România, Radu Drăgușin a analizat evoluția tricolorilor și a recunoscut că înfrângerea este una dureroasă. Fundașul naționalei a remarcat și câteva aspecte pozitive în jocul României, însă a admis că echipei i-a lipsit încrederea în momentele importante ale partidei.

”Au fost aspecte pozitive, mulțumiți nu putem fi, am pierdut, este o înfrângere care ne doare. Voiam să câștigăm, să începem cu bine. De-a lungul meciului am și dominat, am avut și posesia. Asta e, un meci pierdut, trebuie să luăm lucrurile pozitive, să lucrăm pe ele și să îmbunătățim ce a fost mai puțin pozitiv.

Au fost ocazii de ambele părți, ne trebuie mai multă încredere în sine, va veni și parcursul, suntem la început de drum, putem să facem mai mult, încrederea ne-a lipsit.

Această ușoară lipsă de încredere nu ne-a adus niciun avantaj. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în propriile noastre calități și în ce am făcut la antrenamente. Au fost ocazii la ambele porți. Puteam și noi să marcăm, asta e, nu a fost seara noastră, o luăm de la capăt”, a spus Drăgușin.