Cât noroc pentru Gică Hagi! Golul lui Stroud, anulat după intervenția VAR în Suedia - România

Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Golul lui Stroud, anulat după intervenția VAR în Suedia - România

Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.

Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelöf, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.

La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului.