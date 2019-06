AVERTISMENT pentru Bogdan Andone la FCSB: "Daca nu castigi meciurile astea esti OUT!" Becali schimba strategia de transferuri

Bogdan Andone a fost numit antrenor principal la FCSB, in ciuda experientei limitate.

Andone a venit la FCSB ca secund al lui Mihai Teja, iar acum a ramas principal. Helmuth Duckadam crede ca antrenorul e obligat sa califice echipa in grupele Europa League, altfel mandatul sau se va incheia inainte de termen.

"Nu l-am cunoscut pe Bogdan Andone. Indiferent de antrenor, ca e Mourinho, ca e Guardiola, cred ca ambele parti trebuie sa se ajute. Daca nu esti ajutat... Cred ca Bogdan Andone are o sansa. Daca va avea rezultate in primele jocuri, mai ales in preliminariile Europa League cred ca va prinde incredere. Daca nu, asta e soarta unui antrenor", a declarat Duckadam la ProSport.



Becali schimba strategia de transferuri la FCSB!

Gigi Becali a platit jucatori precum Stoian sau Matei cu sume uriase, insa cei doi au privit meciurile din tribuna, iar FCSB a terminat din nou pe locul 2. Si jucatori precum Raul Rusescu au fost adusi pe sume uriase, insa au dezamagit.

Acum Duckadam spune ca Becali nu mai e dispus sa riste si asteapta rezultate cu salarii de 10.000 euro pe luna.

"Au fost transferuri nereusite din ultima perioada. Au fost 7-8 jucatori adusi gratis cu salarii mari si care nu au ajutat echipa, iar cheltuielile au fost mari. Se incearca sa nu se mai riste. Cu toate ca vedem momentul in care a fost criza, iar patronul a inghetat salariul la 10,000 de euro, iar atunci s-a luat campionatul. Nu se justifica aceste salarii mari, pentru nivelul campionatului romanesc salariile sunt foarte mari", a mai spus Duckadam.

FCSB a schimbat si strategia in privinta pregatirilor de vara. Dupa 15 ani, echipa lui Becali nu mai merge in cantonament peste hotare si se va pregati la Brasov.