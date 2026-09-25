Suedia - România a marcat debutul oficial al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei în al doilea mandat al său la prima reprezentativă. La capătul celor 90 de minute, suedezii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Gabi Balint, fără menajamente după Suedia - România: ”Slab! Lent! Foarte prost!” Pe cine a luat la țintă

După meci, Gabi Balint, fost mare internațional român, s-a arătat nemulțumit de jocul tricolorilor. El i-a luat la țintă și pe Băluță, Screciu, Mihăilă și Tănase.

”Am impresia că puteam mai mult. Se putea smulge un rezultat. Suedia a avut inițiativa pe tot parcursul jocului. Noi am fost greoi, întârziere în recuperare, cartonașele galbene sunt dovada că am fost prea târziu la anumite recuperări de balon.

Greoi în construcție, în deplasare, în dinamică. Nu am reușit să punem atacanții în valoare decât foarte puțin. Am avut faza frumoasă doar la golul înscris de noi și atât.

Se vede lipsa minutelor la unii jucători.

Eu cred că trebuia mai mult. Ei au început bine jocul, poate ne-au și intimidat în prima repriză, dar, apoi, am reușit să revenim. Și am avut și o ocazie mare prin Louis Munteanu.

Mă gândeam că jucătorii care au intrat să vină cu ceva. Din păcate, nimic. Un rezultat negativ. Un joc care nu ne-a încurajat prea mult pentru meciurile următoare. Să vedem ce se va schimba cu jucătorii care vor veni proaspeți la meciul cu Bosnia.

Băluță lent și el, foarte lent, Screciu a intrat în același ritm. Poate faptul că a greșit acolo la gol și Ghiță mă așteptam să fie schimbat, avea și cartonaș galben, mă așteptam că poate intră Screciu acolo și un alt jucător mai activ la mijloc, Dragomir poate. Și Mihăilă a intrat foarte prost. Tănase, slab!

Știi ce m-a nemulțumit? I-am lăsat să joace. Jucau atât de lejer, noi doar îi priveam, în loc să fim agresivi și să recuperăm mingea”, a spus Gabi Balint după meci la Digi Sport.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)