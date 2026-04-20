Fostul antrenor de la Farul Constanța a revenit la cârma primei reprezentative după 25 de ani. Ultima dată când Hagi a antrenat naționala României a fost în 2001, imediat după ce și-a agățat ghetele în cui.
Hagi a semnat pe patru ani cu Federația Română de Fotbal și are un obiectiv clar setat: să readucă România pe prima scenă a fotbalului mondial.
Gică Hagi, prima postare pe rețelele social media ca selecționer. Ce i-a comentat fiica sa, Kira
După ce a susținut conferința de presă de prezentare, alături de Răzvan Burleanu, președintele FRF, ”Regele” a publicat și un mesaj pe contul său oficial de Facebook în care a evidențiat că naționala a fost întotdeauna deosebit de importantă în cariera sa ca fotbalist, indiferent unde era legitimat.
”Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României.
Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României. Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă.
Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist!
Hai, România!”, a scris Hagi pe rețelele sociale.
În secțiunea de comentarii, suporterii tricolorilor și-au arătat recunoștința față de decizia lui Hagi de a prelua cârma reprezentativei de fotbal a României. Printre comentarii se regăsește și cel al fiicei sale, Kira Hagi (FOTO MAI JOS).
Alte comentarii de la postarea ”Regelui”
- Mulțumim că ați luat decizia asta
- Dumneavoastră ați făcut multe pentru fotbalul românesc și meritați să fiți selecționer
- Prima oară nu am știut să respectăm, acum vă așteptam ca pâinea caldă
- Aplauze furtunoase pentru dumneavoastră, Gheorghe Hagi
- Felicitări, domnule Gheorghe Hagi
Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.
În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul.
În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.