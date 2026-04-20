Gică Hagi, prima postare pe rețelele social media ca selecționer. Ce i-a comentat fiica sa, Kira

Gică Hagi, prima postare pe rețelele social media ca selecționer. Ce i-a comentat fiica sa, Kira Nationala
Gheorghe Hagi este noul selecționer al României.

Fostul antrenor de la Farul Constanța a revenit la cârma primei reprezentative după 25 de ani. Ultima dată când Hagi a antrenat naționala României a fost în 2001, imediat după ce și-a agățat ghetele în cui.

Hagi a semnat pe patru ani cu Federația Română de Fotbal și are un obiectiv clar setat: să readucă România pe prima scenă a fotbalului mondial.

Gică Hagi, prima postare pe rețelele social media ca selecționer. Ce i-a comentat fiica sa, Kira

După ce a susținut conferința de presă de prezentare, alături de Răzvan Burleanu, președintele FRF, ”Regele” a publicat și un mesaj pe contul său oficial de Facebook în care a evidențiat că naționala a fost întotdeauna deosebit de importantă în cariera sa ca fotbalist, indiferent unde era legitimat.

”Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României. 

Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României. Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă.  

Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist! 

Hai, România!”, a scris Hagi pe rețelele sociale.

În secțiunea de comentarii, suporterii tricolorilor și-au arătat recunoștința față de decizia lui Hagi de a prelua cârma reprezentativei de fotbal a României. Printre comentarii se regăsește și cel al fiicei sale, Kira Hagi (FOTO MAI JOS).

Alte comentarii de la postarea ”Regelui”

  • Mulțumim că ați luat decizia asta
  • Dumneavoastră ați făcut multe pentru fotbalul românesc și meritați să fiți selecționer
  • Prima oară nu am știut să respectăm, acum vă așteptam ca pâinea caldă
  • Aplauze furtunoase pentru dumneavoastră, Gheorghe Hagi
  • Felicitări, domnule Gheorghe Hagi

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul.

În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"
Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"
ULTIMELE STIRI
ACUM: FC Botoșani - Metaloglobus 3-1 | Final incendiar de meci
ACUM: FC Botoșani - Metaloglobus 3-1 | Final incendiar de meci
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Crystal Palace - West Ham United, LIVE pe VOYO, de la ora 22:00! Derby cu mize diametral opuse în Londra
Crystal Palace - West Ham United, LIVE pe VOYO, de la ora 22:00! Derby cu mize diametral opuse în Londra
Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”
Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”



Recomandarile redactiei
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Scandal la Ovidiu! Ce au pățit jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Farul
Rădoi îl exasperează pe Gigi Becali! Cum arată primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Farul
Rădoi îl exasperează pe Gigi Becali! Cum arată primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Farul
Experți au găsit pseudonimul perfect pentru Superliga României și au anunțat o altă favorită la titlu, după ultima etapă
Experți au găsit pseudonimul perfect pentru Superliga României și au anunțat o altă favorită la titlu, după ultima etapă
Fotbalistul care l-a lăsat mască pe tatăl lui Răzvan Burleanu: „Putea să joace oriunde în România!”
Fotbalistul care l-a lăsat mască pe tatăl lui Răzvan Burleanu: „Putea să joace oriunde în România!”
Farul Constanța – FCSB, de la ora 20:30: Rădoi, cu bagajele făcute și cu gândul la Gaziantep. Echipele de start
Farul Constanța – FCSB, de la ora 20:30: Rădoi, cu bagajele făcute și cu gândul la Gaziantep. Echipele de start
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Selecționer pentru România. "Hagi sau Mutu?" Elias Charalambous, răspuns apăsat
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
Farul - FCSB | Magicianul lui Hagi știe care e secretul pentru a răpune liderul Superligii României
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
