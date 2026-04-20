Fostul antrenor de la Farul Constanța a revenit la cârma primei reprezentative după 25 de ani. Ultima dată când Hagi a antrenat naționala României a fost în 2001, imediat după ce și-a agățat ghetele în cui. Hagi a semnat pe patru ani cu Federația Română de Fotbal și are un obiectiv clar setat: să readucă România pe prima scenă a fotbalului mondial. Gică Hagi, prima postare pe rețelele social media ca selecționer. Ce i-a comentat fiica sa, Kira

După ce a susținut conferința de presă de prezentare, alături de Răzvan Burleanu, președintele FRF, ”Regele” a publicat și un mesaj pe contul său oficial de Facebook în care a evidențiat că naționala a fost întotdeauna deosebit de importantă în cariera sa ca fotbalist, indiferent unde era legitimat. ”Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României. Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României. Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă. Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist! Hai, România!”, a scris Hagi pe rețelele sociale. În secțiunea de comentarii, suporterii tricolorilor și-au arătat recunoștința față de decizia lui Hagi de a prelua cârma reprezentativei de fotbal a României. Printre comentarii se regăsește și cel al fiicei sale, Kira Hagi (FOTO MAI JOS).

Alte comentarii de la postarea "Regelui"

Felicitări, domnule Gheorghe Hagi Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986. CLICK AICI PENTRU INFOGRAFIE GICĂ HAGI În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei. Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.