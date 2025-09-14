Având în vedere că o calificare la Mondial pare tot mai departe, având în vedere că România păstrează șanse infime pentru primul loc în preliminarii, iar la baraj vom întâlni, aproape sigur, adversari mai dificili, în spațiul public au apărut nume de posibili înlocuitori pentru ”Il Luce”.



Gică Hagi a fost adus din nou în discuție, după ce a fost aproape de a prelua naționala și în ultimii ani. Daniel Stanciu spune că ”Regele” și-ar fi dat și acordul pentru această mutare, dar totul a picat dintr-un alt motiv.



Daniel Stanciu: ”Gică Hagi trebuia să mute acțiunile”



Pentru că regulamentul nu permite ca selecționerul să fie, în paralel, implicat și la un club privat, Hagi ar fi fost nevoit să-și vândă acțiunile de la Farul Constanța, motiv pentru care totul a picat.



”Singura variantă în momentul ăsta e Hagi. Au fost două momente... când a fost Edi Iordănescu, când a fost periplul ăla al conducerii Federației... s-au înțeles. Singura problemă era că trebuia să mute acțiunile și nu la Marilena, nu la soție.



Acum, după ce a plecat Edi Iordănescu, la fel, primul cu care s-a discutat a fost Hagi. Care ar fi acceptat să vină antrenor la echipa națională și așa a a ajuns la Mircea Lucescu”, a spus Stanciu, potrivit iamsport.ro.



Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.



România, sigură de prezența la baraj



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

