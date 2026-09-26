Suedia - România a marcat debutul oficial al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei în al doilea mandat al său la prima reprezentativă. La capătul celor 90 de minute, suedezii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Ianis Hagi a venit la flash-interviu și le-a transmis colegilor săi un singur cuvânt după meciul cu Suedia

După meci, Ianis Hagi, care a purtat banderola de căpitan la Solna până în minutul 67, când a fost înlocuit cu Florin Tănase, le-a transmis colegilor săi că trebuie să aibă mai multă încredere în ei.

”Cred că primul sentiment al meciului e că puteam mai mult. Așa cum am vorbit și cu mister, trebuie să avem mai multă încredere în noi. În ceea ce facem, în ceea ce am pregătit. Eu zic că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut și noi momente bune, ocazii. Doar că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Simt că puteam mai mult. Având în credere mai mare în ceea ce jucăm și în ceea ce am lucrat săptămâna asta, cred că puteam să avem un rezultat și mai bun.

Până atunci mai avem două meciuri, până la revanșă, mai avem două meciuri de câștigat, de arătat mult mai bine. Cum am spus-o. Ăsta e cuvântul cel mai important: încredere. Încredere în ce ne dorim, în ce își dorește mister. Plecând de la mine, până la ultimul jucător de la echipa națională. Să avem mai multă încredere în noi.

E clar că e important să câștigăm cu Bosnia, să aplicăm ce lucrăm. Să ajungem la nivelul pe care îl dorește staff-ul tehnic. Ne dorim să ne reușim ceea ce și-a propus mister cu noi și asta cred că e munca cea mai grea, să reușim să jucăm un meci întreg, din minutul 1 până în minutul 90, tot ce își dorește.

(n.r. despre situația sa) Sunt în perioada de toamnă, avem meciuri multe, sunt în situația în care eu și clubul trebuie să ajungem pe același drum, să ne ajutăm reciproc și după aceea voi vedea. Încă mai am zece zile, 12 zile la națională, sper să le terminăm așa cum trebuie, după vine perioada de la club unde trebuie să joc și să fiu într-o formă cât mai bună”, a spus Ianis Hagi după meci.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)