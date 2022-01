Gabi Balint, detalii de la negocierile dintre FRF și Boloni: "Vor urma niște tratative, se pare că poate fi el"

Liber de contract după despărțirea de Panathinaikos, din luna mai a anului trecut, Boloni a purtat deja discuții cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, iar tehnicianul ar urma să aibă o serie de negocieri finale cu reprezentații FRF.

Balint pariază pe Boloni la națională

Gabi Balint (59 de ani), fostul coleg al lui Boloni de la Steaua și de la echipa națională, crede în această variantă și susține că antrenorul este pus la punct cu tot ceea ce presupune fotbalul din România, în ciuda faptului că nu a mai antrenat în țară de 20 de ani.

"Știu că se așteaptă niște tratative cu Boloni, urmează să fie. Se pare că poate fi Boloni, deși se lasă greu convins și nu înțeleg de ce. Ar trebui să accepte, să nu se mai gândească la alte echipe. Are standarde, dar ce să mai facă? Pe ultima sută mai vrea să câștige bani? Să demonstreze că a jucat la nivel mare. Românii îl iubesc pe Loți Boloni, iar el are capacitatea de a face ceva la națională. Eu sunt sigur că, în momentul ăsta, cu tot respectul față de Edi și Mutu, Loți ar fi cel mai indicat prin nivelul la care a activat el ca antrenor și rezultatele pe care le are.

Dacă el are dorință, are timp să analizeze toți jucătorii, tot ce există acum. Dacă se pune pe treabă, știu că o face 100%, e profesionist și va cunoaște repede tot. El a fost aproape de fotbalul românesc, am vorbit cu el de multe ori și chiar era actualizat cu tot ce se întâmpla. Eu înclin spre el, sper să se realizeze cu el, deși încă nu sunt convins că se dorește atât de mult și din partea cealaltă. La cum au fost toate tratativele astea... n-am mai înțeles nimic.



Au dorit niște jucători, dar cu jumătate de gură parcă, mai degrabă să nu le iasă. Nu i-am văzut conviși. Dacă erau convinși 100% cu oricare dintre ei, cu Dan Petrescu sau Gică Hagi, eu cred că se putea face", a spus Balint, la Digisport.

De-a lungul carierei, Boloni le-a pregătit pe Nancy, naționala României, Sporting, Rennes, Monaco, Al-Jazeera, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK, Al Khor, Al-Itiihad, Antwerp, Gent, Panathinaikos.

Boloni a mai fost selecționerul României între 2000 și 2001, pentru zece meciuri. A părăsit naționala pe 30 iunie 2001 pentru a accepta oferta celor de la Sporting Lisabona, unde l-a antrenat pe Cristiano Ronaldo.

Șase victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri au bifat ”tricolorii” cu Boloni selecționer, în perioada 2000-2001.