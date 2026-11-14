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Piotr Zielinski, absent la România - Polonia

Oaspeții nu se vor putea baza pe Piotr Zielinski (32 de ani), mijlocașul central al lui Inter Milano cu 113 selecții, 18 goluri și 19 pase decisive pentru reprezentativa Poloniei.

Selecționerul Jan Urban a confirmat că Zielinski a luat un virus în cantonamentul naționalei poloneze, asemănător mijlocașului ofensiv de la Rennes, Marcel Regula (20 de ani).

În plus, jurnalistul Mateusz Borek a informat că Piotr Zielinski s-a alăturat naționalei accidentat. Absența mijlocașului central a fost catalogată de presa poloneză drept o mare lovitură pentru oaspeții de pe Arena Națională.

Zielinski, o lovitură pentru polonezi

„Am primit o veste tulburătoare, a venit ca un trăsnet! Absența lui Piotr Zielinski este o surpriză foarte mare”, a notat sport.pl.

Mai mult decât atât, potrivit lui Borek, Zielinski ar putea să rateze și Polonia - Suedia (17 noiembrie, 21:45), din ultima etapă a grupei de Nations League.