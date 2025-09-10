Mircea Lucescu a trimis aceeași echipă ca în precedenta partidă cu Canada și nu a operat nicio modificare în primul „11”.



România a deschis scorul după doar 91 de secunde prin Drăguș, care și-a mai adăugat un gol în minutul 18 cu o scăriță spectaculoasă, ajungând la șapte reușite pentru națională.



Cipru a revenit rapid prin Loizou (29) și a restabilit egalitatea prin Charalampous (77). Dennis Man a ratat o ocazie imensă înainte de pauză, iar Pittas a ratat șansa victoriei pentru gazde în prelungiri.



FRF îl bagă în ședință pe Mircea Lucescu



Potrivit AS.ro, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) va urma să participe la o ședință cu conducerea FRF pentru a discuta viitorul său pe banca „tricolorilor”.



Selecționerul se gândește și la meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, acolo unde România are șanse reale să ajungă prin intermediul Ligii Națiunilor.



După 2-2 în Cipru, România și-a luat practic adio de la câștigarea grupei și de la calificarea directă. Cu trei etape înainte de final, „tricolorii” sunt pe locul 3, cu 7 puncte, la 5 de Bosnia și Austria.



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

