Scandalul cu Mihai Stoica i-a pus capac! Nu vrea să mai transfere jucători la FCSB

Întrebat despre viitorul său, Zeljko Kopic a mărturisit că nu s-a gândit încă la ce va urma din punct de vedere profesional pentru el. Tehnicianul croat a recunoscut că este total concentrat pe acest final de sezon și nu s-a gândit la situația sa contractuală.

”Important este cum vom termina sezonul. Acesta este cel mai important lucru pentru club, pentru suporterii noştri, pentru toată lumea. Pentru mine, alte lucruri sunt, de asemenea, foarte importante.

Nici măcar nu m-am gândit (n.r. la viitorul lui), am contractul meu şi nu am petrecut nicio secundă din timpul meu gândindu-mă la alte lucruri. Este vorba doar despre pregătirea pentru aceste următoarele două meciuri”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Actualul contract al lui Zeljko Kopic va expira abia în 2028, însă în ultima perioadă au apărut constant zvonuri potrivit cărora antrenorul ar putea pleca mai devreme de pe banca lui Dinamo.