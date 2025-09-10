Erling Haaland, ”vedeta” norvegienilor, a marcat de cinci ori în această partidă, iar Thelo Aasgaard, fotbalistul lui Rangers, a reușit să înscrie patru goluri după ce a fost introdus în minutul 64!



Este un rezultat care va intra în istoria neagră a selecționatei Moldovei, care a avut în componență patru jucători care evoluează în campionatul României. După meci, selecționerul moldovean Serghei Cleșcenco (53 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele.



Ce a spus selecționerul Moldovei, după 1-11 cu Norvegia



Antrenorul și-a asumat vina pentru acest eșec și a lansat un mesaj enigmatic la conferința de presă. A lăsat de înțeles că șefii săi ar trebui să ia o decizie în viitorul apropiat.



„N-am ce spune, rezultatul arată tot ce a fost pe teren. Asta e foarte rușinos, e vina mea, eu înțeleg că trebuie hotărât ce e de făcut mai departe.



Eu am vorbit cu jucătorii, sigur că am vorbit. Fiecare are răspunsul lui, unul spune că nu dovedim, altul spune că jucăm prea complicat. Trebuie să jucăm mai simplu. Ei răspund la fiecare întrebare”, a spus Serghei Cleșcenco, la conferința de presă.



În urma acestui rezultat, Norvegia rămâne lider în Grupa I, cu 15 puncte și victorii pe linie în preliminarii. Nordicii visează, acum, la Campionatul Mondial din 2026, având în vedere că Italia (cu un meci în minus) este la șase puncte distanță.



Moldova rămâne fără punct după cinci meciuri în Grupa I și confirmă forma slabă arătată și în tur, când a cedat la Chișinău cu 0-5 în fața aceluiași adversar. Pentru "tricolori" urmează o deplasare în Estonia, pe 14 octombrie.

