Portarul român nu a mai jucat de aproape un an într-un meci oficial, dar se pregătește să revină.

Florin Niță este liber de contract din iulie 2025 , după despărțirea de Damac.

Fostul portar titular al naționalei României a fost prezent la un eveniment din cadrul SOS Satele Copiilor, la un turneu unde i-a premiat pe micuții sportivi.

Florin Niță a dezvăluit că în zilele următoare va face un anunț în legătură cu viitoare sa echipă.

„Mă simt foarte bine pe teren, îmi e dor (n.r. să joc), dar nu duc lipsă (n.r. de oferte). O să urmeze în scurt timp ceva frumos și sper să fie așa cum îmi doresc.

În zilele următoare o să fie un anunț în care o să spun ce a am de spus.

(n.r. – Cât de greu ți-a fost în perioada asta în care ai stat departe de teren?) Este o perioadă destul de dificilă, dar totodată sunt foarte aproape de teren. Tot timpul sunt cu băiatul meu pe terenul de fotbal. Eu nu-l fac portar, dar dacă vrea eu îl susțin în tot ceea ce face”, a spus Florin Niță.

Florin Niță a jucat de-a lungul carierei la Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.

Portarul ajuns la 38 de ani are 31 de meciuri în care a apărat poarta naționalei României și a fost unul dintre cei mai importanți „tricolori” de la EURO 2024.