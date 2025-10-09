Austria s-a impus cu 10-0 în fața lui San Marino. Da, 10-0! Iar Cipru ne-a făcut un serviciu și a remizat 2-2 cu Bosnia pe ”AEK Arena”, în Larnaca. Iar întrebarea care stă pe buzele tuturor, având în vedere rezultatele modeste pe care le-au înregistrat tricolorii în campania de calificare, este dacă mai avem șanse să obținem accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin intermediul preliminariilor.



Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul în Grupa H



1. *Austria - 15 puncte

2. Bosnia - 13 puncte

3. *România - 7 punct e

e 4. Cipru - 5 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria și România au un meci în minus față de restul adversarelor.

