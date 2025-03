Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a anunțat lotul naționalei de peste Prut pentru primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

”În premieră a fost chemat Ștefan Bodișteanu de la FC Botoșani”, a precizat FMF.

Moldova debutează cu Norvegia, pe teren propriu (22 martie), apoi va juca tot pe Stadionul ”Zimbru” din Chișinău cu Estonia (25 martie).

Moldova face parte din grupa I preliminară pentru World Cup 2026, unde le va avea ca adversare reprezentativele din Germania sau Italia (se va decide la 23 martie), Norvegia, Israel și Estonia.

Ștefan Bodișteanu a marcat la ultima sa selecție pentru România

Bodișteanu are selecții la toate naționalele de juniori și de tineret ale României, de la categoria Under 15 până la Under 20.

La naționala de tineret sub 20 de ani, mijlocașul ofensiv a și înscris la ultima sa selecție, în 1-1 cu Polonia în Elite League U20, când a jucat titular alături de atacantul Vladislav Blănuță, și el moldovean cu cetățenie română.

Lotul Moldovei pentru primele meciuri din preliminariile CM



Portari: Cristian Avram (Araz-Naxçıvan PFK, Azerbaidjan, 11), Dumitru Celeadnic (Ordabasy, Kazahstan, 10), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 2), Nicolai Cebotari (FC Zimbru, 1)

Fundași: Veaceslav Posmac (Petrocub, 72/2), Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia, 53), Sergiu Platica (FC Petrocub, 49), Artur Crăciun (Puszcza Niepołomice, Polonia, 31), Ioan-Călin Revenco (Puszcza Niepołomice, Polonia, 24/1), Victor Mudrac (Ordabasy, Kazahstan, 20/1), Vladislav Baboglo (FC Karpaty Lviv, Ucraina, 15/2), Daniel Dumbrăvanu (Messina, Italia, 5), Andrei Motoc (Virtus Entella, Italia, 1)

Mijlocași: Artur Ioniță (Triestina Calcio, 75/5), Vadim Rață (FC Universitatea Cluj, România, 53/3), Mihail Caimacov (NK Slaven Belupo, Croația, 31/2), Maxim Cojocaru (SC Oțelul Galați, România, 27/1), Nichita Moțpan (FC Fakel Voronej, Rusia, 24/3), Victor Stînă (AEL Larissa, Grecia, 21/3), Dan Pușcaș (FC Petrocub, 2), Teodor Lungu (FC Petrocub 1), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 0)

Atacanți: Ion Nicolaescu (SC Heerenveen, Țările de Jos, 49/16), Vitalie Damașcan (Maccabi Petah-Tikva FC, Israel, 42/5), Virgiliu Postolachi (FC CFR Cluj 1907, România, 25/1)

Foto: Razvan Pasarica / Sport Pictures, FRF, FMF