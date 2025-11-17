E-MIL prezintă Pastila de Sport

*România, „carne de tun“. Echipa națională a ratat calificarea la Mondialul din 2026 prin intermediul preliminariilor tradiționale. De acum, tricolorii vor merge la barajele din martie. Sport.ro dezvăluie ce forță din fotbalul mondial speră să pice cu noi, văzându-ne drept „carne de tun“.

*Final nedemn pentru Mircea Lucescu. Unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial riscă să-și încheie acest al doilea mandat de selecționer al României de o manieră extrem de tristă. Sport.ro explică de ce Lucescu poate să-și facă ieșirea de pe scenă într-un decor dezolant.

*Portugalia caută salvarea lui Ronaldo. Căpitanul lusitanilor se confruntă cu un scenariu dramatic, după eliminarea sa în penultimul meci din grupa preliminară, 0-2 cu Irlanda. Sport.ro prezintă demersul federației, într-o tentativă disperată de a-l salva pe Cristiano Ronaldo.

