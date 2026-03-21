„Tricolorii” vor întâlni Naționala Turciei pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”.

Înaintea confruntării, Jugurtha Hamroun, fost jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre duelul dintre cele două selecționate.

Algerianul a evoluat mai mulți ani în Turcia și spune că românii trebuie să fie pregătiți pentru o atmosferă extrem de dificilă.

Jugurtha Hamroun: „Va fi o atmosferă nebună”

Fostul mijlocaș ofensiv, care a jucat pentru Karabukspor, Erzurumspor și Samsunspor, a avertizat că meciurile din Turcia sunt speciale datorită fanilor.

„Va fi un meci greu pentru România. Turcia are o echipă foarte bună și o atmosferă incendiară. Am jucat acolo și știu cum sunt oamenii, nebuni după fotbal. Pe orice stadion, în orice oraș, atmosfera este incredibilă. România trebuie să aibă grijă”, a spus Hamroun pentru Sport.ro.

Totuși, fostul fotbalist crede că „tricolorii” pot spera la un rezultat bun.

„România are șanse. Sper doar să nu rămână cu dezamăgirea meciului cu Bosnia. Le doresc tot norocul din lume și sper să scoată un rezultat foarte bun”, a adăugat Hamroun.

Jugurtha Hamroun a fost golgheter în Cupa Turciei

Jugurtha Hamroun este fără doar și poate unul dintre cei mai tehnici jucători străini care au evoluat în Liga 1. Pentru FCSB a disputat 44 de meciuri, în care a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive.

În Turcia, algerianul a evoluat în mai multe perioade între 2012 și 2021 și a strâns peste 50 de meciuri. În sezonul 2020/2021, Hamroun a fost golgheterul Cupa Turciei alături de Erzurumspor, cu patru goluri și o pasă decisivă în trei partide.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pe 31 martie, în deplasare, contra câștigătoarei duelului dintre Naționala Slovaciei și Naționala din Kosovo.