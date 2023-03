De atunci, Florin Tănase a bifat 16 apariții în campionatul din Emiratele Arabe Unite, a reușit să marcheze două goluri și să paseze decisiv în alte două situații diferite. În Cupa Ligii, fotbalistul a punctat o dată, iar în Cupa Președintelui are trei reușite în două partide.

Florin Tănase, reacție fermă despre calificarea naționalei la EURO 2024. Ce a subliniat

Florin Tănase a vorbit despre naționala României care, la finalul lui martie, va disputa două meciuri. Cu Andorra (25 martie, 21:45) și cu Belarus (28 martie, 21:45) în preliminariile pentru EURO 2024.

Mijlocașul ofensiv a evidențiat faptul că reprezentativa condusă de selecționerul Edward Iordănescu are șansă să se califice la Campionatul European.

„Avem şansă foarte mare să mergem la EURO 2024. Sunt convins că vom participa la EURO. Dacă ne temem, nu o să avem cum să ajungem la Campionatul European”, a spus Florin Tănase, potrivit Antena Sport.

Programul complet al grupei României

25 martie 2023: Belarus – Elveția (19:00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21:45)

Belarus – Elveția (19:00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21:45) 28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21:45)

ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21:45) 16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45)

Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45) 19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45)

Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45) 9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45) 12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45) 12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45) 15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45) 18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45) 21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Se califică primele 2 clasate în fiecare din cele 10 grupe preliminare, urmând ca ultimele 3 locuri să fie decise în martie 2024, în urma playoff-ului Nations League.

Cum a comentat Florin Tănase înfrângerea în fața lui Cosmin Olăroiu: „Îmi pare bine că s-a întâmplat asta”

Al-Jazira s-a duelat în sferturile de finală ale Cupei Președintelui cu formația dirijată de antrenorul român, Cosmin Olăroiu, Sharjah. Echipa lui Florin Tănase a pierdut, însă cu 1-2, dar fotbalistul e fercit, totuși, că a reușit să marcheze.

„A fost un duel dificil. A fost al doilea meci pe care l-am jucat în doar 4 zile. Au o echipă valoroasă. Ştiam că ne aşteaptă un meci dificil. Din păcate, am pierdut în prelungirile partidei. Uşor – uşor o să revin. Îmi pare bine că am marcat, dar nu pot să fiu fericit pentru că echipa mea a fost eliminată”, a spus Florin Tănase, potrivit AS.

Sharjah - Al-Jazira

Gazdele au deschis scorul în minutele de prelungire ale primei reprize. Luanzinho a deblocat tabela (minutul 45+4), iar formația dirijată de Cosmin Olăroiu a intrat la pauză cu avantajul unui gol.

În repriza secundă, Florin Tănase a restabilit egalitatea (minutul 59), dar Al-Jazira a încasat un gol pe finalul meciului și a pierdut confruntarea. Caio a fost cel care a adus victoria trupei lui Oli (minutul 90+2).