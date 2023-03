Florin Tănase s-a despărțit de gruparea „roș-albastră” la începutul lui august 2022. Gigi Becali l-a vândut la arabi pentru trei milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate, era de cinci milioane și jumătate. Acum, fotbalistul e apreciat la doar patru milioane.

Cum a comentat Florin Tănase înfrângerea în fața lui Cosmin Olăroiu: „Îmi pare bine că s-a întâmplat asta”

Al-Jazira s-a duelat în sferturile de finală ale Cupei Președintelui cu formația dirijată de antrenorul român, Cosmin Olăroiu, Sharjah. Echipa lui Florin Tănase a pierdut, însă cu 1-2, dar fotbalistul e fercit, totuși, că a reușit să marcheze.

„A fost un duel dificil. A fost al doilea meci pe care l-am jucat în doar 4 zile. Au o echipă valoroasă. Ştiam că ne aşteaptă un meci dificil. Din păcate, am pierdut în prelungirile partidei. Uşor – uşor o să revin. Îmi pare bine că am marcat, dar nu pot să fiu fericit pentru că echipa mea a fost eliminată”, a spus Florin Tănase, potrivit AS.

În campionat, mijlocașul ofensiv a înregistrat 16 apariții și a bifat două goluri și două pase decisive. În Cupa Ligii, Tănase a marcat un gol într-un meci disputat, iar în Cupa Președintelui are trei reușite în două partide.

Sharjah - Al-Jazira

Gazdele au deschis scorul în minutele de prelungire ale primei reprize. Luanzinho a deblocat tabela (minutul 45+4), iar formația dirijată de Cosmin Olăroiu a intrat la pauză cu avantajul unui gol.

În repriza secundă, Florin Tănase a restabilit egalitatea (minutul 59), dar Al-Jazira a încasat un gol pe finalul meciului și a pierdut confruntarea. Caio a fost cel care a adus victoria trupei lui Oli (minutul 90+2).