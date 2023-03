Nicolo Napolo a strâns șase mandate la clubul patronat de Adrian Mititelu, FCU Craiova. Cele mai multe meciuri le-a bifat în al cincilea mandat, 18, strângând o medie de 1.72 puncte pe partidă, conform informațiilor oferite de Transfermarkt.

Nicolo Napoli, despre posibilitatea de a antrena în Italia: „Au existat câteva convorbiri”

Tehnicianul a oferit un interviu „marca înregistrată” pentru o publicație italiană, unde, printre altele, a vorbit despre experiența sa ca antrenor și dorința de a ajuns să antreneze în Italia.

Întrebat dacă și-ar dori să preia o echipă din peninsulă, Napoli a precizat că au existat câteva discuții.

„Au fost câteva convorbiri. Am acumulat o experiență mare aici în România, am fost la FCU Craiova de ceva ani și e normal să primești telefoane de la alte părți. Dar nu am avut niciodată un procuror! Am făcut totul cu mâna mea, fără să am nevoie de ajutorul nimănui”, a spus Nicolo Napoli, potrivit serieanews.com.

Cum l-a descris Nicolo Napoli pe Andrea Compagno în presa din Italia după ce atacantul FCSB a fost inclus de Mancini în lotul naționalei

„Este o persoană incredibilă, întotdeauna se pune la dispoziția antrenorului și echipei. Este un jucător de careu, extrem de puternic în apărarea balonului, iar una dintre calitățile sale este lovitura de cap, a înscris multe goluri sub comanda mea, dar și la Steaua (n.r. FCSB).

Apariția numelui său pe lista lui Mancini i se datorează lui, a avut niște sezoane excelente, în special aici, în România. Mancini a luat o decizie bună să îl cheme pentru a vedea de aproape cum este și cum joacă. În opinia mea, Compagno se poate descurca în echipa națională. Poate fi un atacant în plus chiar și pe final de joc, dacă e nevoie să întorci rezultatul sau să înscrie când e remiză. Întotdeauna dă 100% când se află pe teren”, a spus Nicolo Napoli pentru SerieANews.com.

Sub comanda lui Nicolo Napoli, Andrea Compagno a înscris 11 goluri în 19 meciuri jucate, având și un assist în cont.