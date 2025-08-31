Mijlocașul, anunțat titular de Gigi Becali, a descris confruntarea într-un mod direct, care reflectă startul ezitant de sezon al celor două mari rivale.



Tănase: "Ne dorim să ne revenim"

Într-o intervenție pentru EAD, Tănase a pus un diagnostic clar meciului din etapa a 8-a. "Va fi derby-ul răniților! Dar rămâne un meci important. CFR Cluj e o echipă puternică. Va fi un meci dificil, mai ales că jucăm în deplasare. Ne dorim să ne revenim. Va fi o partidă interesantă", a spus "Tase".



Deși ambele echipe vin după victorii în cupele europene, parcursul din campionat le face să fie "rănite". CFR Cluj are un bilanț modest pe teren propriu în acest sezon, cu o singură victorie, o remiză și două înfrângeri. De cealaltă parte, FCSB, deși a pierdut un singur meci din ultimele 15 deplasări în SuperLigă, a suferit o înfrângere dureroasă chiar în fața rivalei Dinamo, scor 3-4, pe 2 august.



Statistica recentă înclină însă balanța spre campioni. FCSB s-a impus în patru dintre ultimele zece dueluri directe, în timp ce ardelenii au o singură victorie. Mai mult, ultimul succes al clujenilor pe teren propriu în fața roș-albaștrilor datează din august 2021, un 4-1 categoric.



Cele două forțe ale campionatului au deschis deja actualul sezon, în Supercupa României de pe 5 iulie, când FCSB a învins cu 2-1.

