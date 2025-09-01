Prezent la reunirea lotului echipei naționale, Florin Tănase nu a putut trece peste faza controversată din Gruia, când echipa sa a cerut un penalty, și a lansat un atac direct la adresa arbitrajului.



Mijlocașul vicecampioanei susține că FCSB este dezavantajată în mod repetat și că greșelile împotriva echipei sale fac parte dintr-un tipar care se repetă în fiecare sezon.



Tănase: "E imposibil de uitat. S-a văzut foarte clar"



Chiar dacă se spune că fotbaliștii trebuie să uite repede un meci, Tănase a recunoscut că faza penalty-ului refuzat în derby-ul de duminică seară încă îl macină.



"În sport, după un meci trebuie să treci repede peste. Ți-l mai amintești pe ăla de aseară (n.r. - penalty-ul neacordat de la CFR - FCSB 2-2)? E imposibil de uitat. S-a văzut foarte clar. Așa se întâmplă ca în fiecare an. Apoi o să greșească o dată în favoarea noastră și toată lumea o să spună «mamă, ce îi ajută pe FCSB»", a tunat Florin Tănase.



Mijlocașul a continuat pe același ton, acuzând o nedreptate constantă din partea arbitrilor. "Adevărul e altul, suntem dezavantajați de multe ori într-un sezon și sunt sezoane multe, repetate", a adăugat acesta.



Nemulțumirea lui Tănase l-a vizat și pe Ovidiu Hațegan, arbitrul din camera VAR la partida cu CFR, despre care a lăsat de înțeles că are un istoric de decizii nefavorabile la adresa roș-albaștrilor: "Și de la VAR, și înainte când arbitra, tot nu ne-a ajutat".



Partida din Gruia, arbitrată la centru de Sebastian Colțescu, s-a terminat la egalitate, 2-2, după golurile marcate de Djokovic (19') și Emerllahu (45+1') pentru gazde, respectiv Tănase (43' - penalty) și Cisotti (87') pentru oaspeți. Ambele echipe traversează o perioadă dificilă, ajungând la șase etape consecutive fără victorie în Superligă.

