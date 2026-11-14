Lovitură primită de Gică Hagi! Pierde un titular pentru duelul cu Bosnia, după o gafă impardonabilă

Lovitură primită de Gică Hagi! Pierde un titular pentru duelul cu Bosnia, după o gafă impardonabilă Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi nu se va putea baza pe unul dintre oamenii de bază în ultima partidă din grupele Nations League. Un titular din meciul cu Polonia a încasat un cartonaș galben și a devenit indisponibil pentru deplasarea din Bosnia - Herțegovina.

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Din articol

Confruntarea dintre România și Polonia, disputată sâmbătă seară pe Arena Națională în penultima etapă a competiției, i-a adus o nouă provocare selecționerului Gică Hagi. Tudor Băluță, folosit din primul minut în linia de mijloc a echipei naționale, nu va avea drept de joc în următoarea partidă oficială a „tricolorilor”, după ce a încasat un cartonaș galben.

Totul s-a întâmplat în startul reprizei secunde, la o fază în care Ianis Hagi a încercat să recupereze un balon. Arbitrul întâlnirii a considerat că intervenția a fost neregulamentară, a dictat fault și a oprit jocul, decizie care a stârnit nemulțumirea taberei române.

Fotbalistul legitimat la Universitatea Craiova a protestat după sancțiunea dictată împotriva colegului său, iar centralul i-a arătat cartonașul galben. Din cauza acestui avertisment, Tudor Băluță va fi suspendat pentru duelul cu Bosnia - Herțegovina, programat marți, 17 noiembrie, la Zenica.

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Soluțiile pe care le are Gică Hagi pentru partida de la Zenica

Această suspendare se adaugă altor probleme de lot cu care selecționerul s-a confruntat la actuala acțiune a primei reprezentative. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au respins convocarea din cauza unor probleme musculare, în timp ce Răzvan Marin a lipsit la jocul cu Polonia după ce a adunat două cartonașe galbene în disputele cu Suedia.

Pentru meciul de marți, Gică Hagi îl va avea la dispoziție pe Răzvan Marin, care și-a ispășit suspendarea la această partidă. Pe lângă jucătorul celor de la AEK Atena, Gică Hagi îi mai are la dispoziție pentru zona centrală pe Alexandru Cicâldău, Vlad Dragomir, Cătălin Cîrjan, Marius Corbu, dar și pe craioveanul Vladimir Screciu, care poate acoperi atât postul de mijlocaș, cât și pe cel de fundaș.

România a învins, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor. 

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