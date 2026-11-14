Lovitură primită de Gică Hagi! Pierde un titular pentru duelul cu Bosnia, după o gafă impardonabilă

Confruntarea dintre România și Polonia, disputată sâmbătă seară pe Arena Națională în penultima etapă a competiției, i-a adus o nouă provocare selecționerului Gică Hagi. Tudor Băluță, folosit din primul minut în linia de mijloc a echipei naționale, nu va avea drept de joc în următoarea partidă oficială a „tricolorilor”, după ce a încasat un cartonaș galben.

Totul s-a întâmplat în startul reprizei secunde, la o fază în care Ianis Hagi a încercat să recupereze un balon. Arbitrul întâlnirii a considerat că intervenția a fost neregulamentară, a dictat fault și a oprit jocul, decizie care a stârnit nemulțumirea taberei române.

Fotbalistul legitimat la Universitatea Craiova a protestat după sancțiunea dictată împotriva colegului său, iar centralul i-a arătat cartonașul galben. Din cauza acestui avertisment, Tudor Băluță va fi suspendat pentru duelul cu Bosnia - Herțegovina, programat marți, 17 noiembrie, la Zenica.