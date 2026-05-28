L-a convins pe Dan Șucu și semnează! Contract până în 2028

Daniele De Rossi este tot mai aproape să continue pe banca celor de la Genoa. Antrenorul italian l-a convins pe Dan Șucu, iar noul contract ar urma să fie valabil până în vara lui 2028.

În ultimele zile au existat emoții la clubul patronat de omul de afaceri român, după ce presa din Italia a scris că De Rossi ar putea pleca la Bologna, în cazul în care Vincenzo Italiano va ajunge la Napoli.

Totuși, jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că tehnicianul italian este gata să își prelungească înțelegerea cu Genoa până în 2028, cu opțiune inclusă și pentru încă un sezon, până în 2029.

Fostul căpitan al Romei a ajuns pe banca „Grifonului” în noiembrie, după plecarea lui Patrick Vieira, și a reușit să stabilizeze rapid echipa într-un sezon complicat din Serie A.

Genoa a încheiat campionatul pe locul 16, cu 41 de puncte, la șapte peste Cremonese, formație aflată pe primul loc retrogradabil. Verona și Pisa sunt celelalte două echipe care au părăsit Serie A la finalul sezonului.

În cele 29 de partide ca antrenor al genovezilor, De Rossi a bifat nouă victorii, opt remize și 12 înfrângeri.

