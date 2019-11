FINALA pentru nationala! Lista de 7 are, de fapt, numai doua nume pe ea. Ce se intampla cu nationala dupa plecarea lui Contra! EXCLUSIV

FRF are doar doua optiuni reale pentru inlocuirea lui Contra!

Sursele www.sport.ro sustin ca, in acest moment, Federatia ia in calcul doar doua nume pentru misiunea Euro 2020. Mirel Radoi si Dan Petrescu sunt cei doi antrenori cu care discuta FRF. Desi e sub contract cu Federatia, Radoi nu e usor de convins. E constient ca un esec ar fi un minus important in CV-ul sau si se gandeste sa mai astepte pana va face pasul. De cealalta parte, Petrescu e scump, sub contract si are oferte cu care FRF nu poate concura.

"Nu am vorbit cu Mirel Radoi, dar voi vorbi. El trebuie sa fie selectioner. Nu stiu daca acum sau in viitor. Sa vedem ce ganduri are. Dar trebuie sa fie selectioner, trebuie sa fie si antrenor de club. Acum, pe lista sunt 7 antrenori", a spus Stoichita aseara.

Contra a fost antrenorul Romaniei in 24 de partide. Cosmin are 13 victorii, 6 egaluri si 5 infrangeri ca selectioner. Cu Contra pe banca, Romania a marcat 39 de goluri si a primit 26. In mandatul lui Contra au debutat la nationala 20 de jucatori, inclusiv Ianis Hagi, George Puscas, Denis Man, Florinel Coman sau Tudor Baluta.