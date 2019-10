FEROE - ROMANIA, LIVE 19:00, PRO TV | Ce surprize pregateste Cosmin Contra! Cum ar putea arata primul 11 in meciul de diseara. ECHIPA PROBABILA

Urmarim si comentam impreuna meciul FEROE - ROMANIA din preliminariile EURO 2020 pe www.sport.ro si in direct la PRO TV!

Echipa nationala a Romaniei ocupa, in prezent, locul 3 in grupa F a preliminariilor EURO 2020 si va juca in Insulele Feroe cu un singur gand: VICTORIA!

Romania are 10 puncte si e la un punct in urma Suediei, in timp ce grupa e condusa autoritar de Spania, cu 18 puncte. Norvegia e pe 4 cu 9 puncte, iar Malta (3 puncte) si Insulele Feroe (0 puncte) completeaza restul clasamentului.

Cosmin Contra trebuie sa alinieze un prim 11 care sa aduca victoria in toate partidele ramase de jucat in aceste preliminarii. De asemenea, Romania conteaza si pe victoria Spaniei cu Suedia si Norvegia.

Amintim ca primele doua clasate in grupa se califica direct. In cazul in care rateaza calificarea directa, Romania mai poate spera la un bilet la EURO prin intermediul Nations League.

ECHIPA PROBABILA LA MECIUL CU FEROE

Cosmin Contra ar putea reveni la sistemul 4-4-2 in meciul cu Feroe, iar Romania ar putea alinia urmatorul 11:

Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Nedelcearu Bancu - Ianis Hagi, Anton, Nistor, Mitrita - Andone, Puscas

Cosmin Contra: "Mie mi-e teama de orice meci!"

Desi nationala din Insulele Feroe e o echipa de semi-amatori, Cosmin Contra a transmis ca trateaza cu seriozitate acest meci si ca niciun jucator nu ar trebui sa-l trateze altfel. Mai mult, selectionerul se teme de gazonul artificial pe care se va juca, pentru ca romanii nu sunt obisnuiti cu aceasta suprafata.

"Mie mi-e teama de orice meci, atata timp cat intalnim un adversar care a avut meciuri in care a dominat in fata oricarui adversar. Inclusiv noi, la Cluj, am avut momente in care am fost dominati. E o echipa periculoasa si datorita gazonului artificial. Experientele pe care le-am avut, am fost si eu aici in 2008, nu sunt bune, e greu.

Sper sa ma ajute (n.r. spaniolii la meciurile cu Norvegia si Suedia). Contez pe ajutorul prietenilor spanioli!

E clar ca am lucrat in aceasta saptamana in special pentru meciul cu Feroe, dar e clar ca toate antrenamentele sunt si pentru ceea ce se va intampla marti.

Voi incerca sa bag cel mai bun 11 pe care il am in momentul de fata. Nu ma gandesc la meciul cu Norvegia de marti, ma gandesc la meciul de maine.

E important ce atitudine si ce abordare vom avea. Daca noi vom aborda cum trebuie acest joc, sunt sigur ca vom castiga cele trei puncte", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.

Pierdere importanta pentru nationala Romaniei: Grigore s-a accidentat!

Fundasul central Dragos Grigore s-a accidentat si nu va putea evolua in “dubla” cu Feroe si Norvegia din urmatoarele cinci zile.

Jucatorul de 35 de ani, legitimat la Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei, a acuzat probleme musculare la nivelul gambei stangi la antrenamentul de ieri din Feroe, desfasurat pe teren sintetic, iar in urma investigatiilor medicale, s-a dovedit ca nu poate evolua in niciuna dintre cele doua meciuri.

Grigore va ramane alaturi de lotul Romaniei in Feroe, urmand a fi supus la sosirea in tara, duminica, la mai multe investigatii. Pana in acest moment, Grigore avea 37 de selectii la nationala Romaniei, pentru care nu a marcat niciun gol. In aceasta campanie de calificare, Grigore a fost integralist in patru din cele sase partide jucate pana acum.

Dupa accidentarea lui Grigore, Cosmin Contra a transmis ca nu va mai chema pe nimeni la lot, ci se va descurca cu jucatorii ramasi.

"Orice jucator care a fost convocat e o pierdere daca se accidenteaza. Sunt planuri tactice pe care le faci si e normal sa fim preocupati. Avem 24 de jucatori si vom incerca sa gasim cea mai buna solutie de inlocuire", a fost reactia lui Contra.

Ianis Hagi, noul numar 10

Ianis Hagi a primit numarul 10 la nationala, numar purtat si de tatal sau. Chiar daca in tara sa vorbeste foarte mult despre importanta decarului, Contra nu considera ca, in ziua de astazi, problema numarului 10 din echipa mai este atat de importanta.

"Se face prea mare tam-tam pe tema numarului 10, din punctul meu de vedere. In ziua de azi, prea putine echipe folosesc jucatori cu numarul 10 in echipele de start.

Sper ca acest numar sa fie cu noroc pentru Ianis. El are talent, cred ca a facut pasi importanti in cariera. A plecat devreme in strainatate, n-a avut sanse sa joace, dar s-a intors, a jucat bine. Acum joaca bine si la Genk. A avut nevoie de o perioada de adaptare, dar acum e aproape sa se impuna in primul 11", a spus Cosmin Contra.