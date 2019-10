FEROE - ROMANIA, SAMBATA 19:00, PRO TV | Cosmin Contra, transant, dupa ce i-a dat numarul 10 lui Ianis Hagi! "Prea mare tam-tam! Echipele nu mai fac asta"

Romania e pe locul 3 in grupa F a preliminariilor EURO 2020!

Cosmin Contra a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Insulele Feroe.

Selectionerul a fost intrebat despre Ianis Hagi, cel care a primit tricoul cu numarul 10 inaintea meciurilor cu Insulele Feroe si Norvegia.

Numarul 10 a fost purtat si de tatal sau, Gica Hagi.

Contra nu considera ca, in ziua de astazi, problema numarului 10 din echipa mai este atat de importanta.

"Se face prea mare tam-tam pe tema numarului 10, din punctul meu de vedere. In ziua de azi, prea putine echipe folosesc jucatori cu numarul 10 in echipele de start.

Sper ca acest numar sa fie cu noroc pentru Ianis. El are talent, cred ca a facut pasi importanti in cariera. A plecat devreme in strainatate, n-a avut sanse sa joace, dar s-a intors, a jucat bine. Acum joaca bine si la Genk. A avut nevoie de o perioada de adaptare, dar acum e aproape sa se impuna in primul 11", a spus Cosmin Contra.

Ianis Hagi a fost nominalizat si de oameni importanti din fotbal drept cel care merita sa poarte numarul 10. Marius Sumudica sau Adrian Mutu au spus ca fiul Regelui merita sa fie decarul nationalei.