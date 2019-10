FEROE - ROMANIA, SAMBATA 19:00, PRO TV | "Contez pe ajutorul prietenilor spanioli" Detaliul care-i da fiori selectionerului inainte de meci: "Mi-e teama!"

FEROE - ROMANIA se joaca sambata la 19:00, in direct la PRO TV!

Cosmin Contra a vorbit despre meciul cu Insulele Feroe si despre pierderea lui Dragos Grigore. Selectionerul a spus ca va gasi solutii in lot si nu va mai chema pe nimeni la nationala.

Contra a indemnat jucatorii sa trateze cu seriozitate meciul de sambata.

Selectionerul se teme in primul rand de gazonul artificial pe care vor juca elevii sai si isi aminteste experientele pe care le-a avut el ca jucator pe o astfel de suprafata.

Cosmin Contra a vorbit si despre faptul ca Ianis Hagi a primit numarul 10 si i-a dorit fiului Regelui sa aiba succes in aceasta noua postura.

Selectionerul a glumit si a spus ca spera ca "prietenii spanioli" sa ajute nationala Romaniei cu victorii in meciurile pe care le vor disputa cu Norvegia si Suedia.

"Orice jucator care a fost convocat e o pierdere daca se accidenteaza. Sunt planuri tactice pe care le faci si e normal sa fim preocupati. Avem 24 de jucatori si vom incerca sa gasim cea mai buna solutie de inlocuire.

Mie mi-e teama de orice meci, atata timp cat intalnim un adversar care a avut meciuri in care a dominat in fata oricarui adversar. Inclusiv noi, la Cluj, am avut momente in care am fost dominati. E o echipa periculoasa si datorita gazonului artificial. Experientele pe care le-am avut, am fost si eu aici in 2008, nu sunt bune, e greu.

Sa-l intrebati pe Ianis cum s-a simtit sa primeasca numarul 10. Se face prea mare tam-tam asupra purtarii numarului 10. Sunt foarte putine echipe care joaca cu numarul 10. Speram ca acest numar sa fie cu noroc pentru Ianis si, daca maine va juca, sa ii dea si mai multa energie pentru a ajuta echipa nationala.

Ianis are talent, cred ca a facut pasi importanti in cariera lui. A avut evolutii bune. In Belgia a avut putin probleme de adaptare, apoi a aratat ca isi face loc in primul 11.

Sper sa ma ajute (n.r. spaniolii la meciurile cu Norvegia si Suedia). Contez pe ajutorul prietenilor spanioli!

Noi inainte de meiciul pe care l-am avut acasa cu Spania, cred ca am avut o campanie agresiva si am transmis sa nu faca lucrurile acelea pe stadion. Speram ca pe viitor aceste lucruri sa nu se mai intample si suporterii sa poata veni pe Arena Nationala.

E clar ca am lucrat in aceasta saptamana in special pentru meciul cu Feroe, dar e clar ca toate antrenamentele sunt si pentru ceea ce se va intampla marti.

Voi incerca sa bag cel mai bun 11 pe care il am in momentul de fata. Nu ma gandesc la meciul cu Norvegia de marti, ma gandesc la meciul de maine.

Cu Dragos s-a intamplat spre mijlocul antrenamentului, cand a simtit ce a simtit.

E important ce atitudine si ce abordare vom avea. Daca noi vom aborda cum trebuie acest joc, sunt sigur ca vom castiga cele trei puncte", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.