EXCLUSIV | Sagnol ne face sa mai dam un pahar amar pe gat dupa infrangerea cu Georgia: "Cred ca a fost cel mai prost meci al nostru"

Selectionerul Georgiei, Willy Sagnol, spune ca meciul de la Ploiesti a fost cel mai slab pentru echipa sa de cand el a preluat nationala.

In ciuda victoriei obtinute de Georgia, Sagnol nu crede ca baietii sai s-au ridicat la cel mai bun nivel posibil.



"Fotbalul e greu de inteles, probabil azi a fost cel mai slab meci al nostru de cand am venit. E bine pentru increderea noastra, am castigat. Uneori, aceste amicale sunt dificile pentru ca vin la finalul sezonului. Unii jucatori se gandesc la nuci de cocos si la vacanta. Romania a jucat fotbal bun, a fost pregatita bine din punct de vedere fizic. Antrenorul isi face treaba foarte bine", a spus Sagnol pentru PRO X.