Mesajul lui Willy Sagnol după șocul produs de Georgia la EURO 2024: "Asta le-am spus jucătorilor înainte de meci!"

Georgia, calificată surprinzător în optimile de finală ale EURO 2024, "se va bate până în ultimul minut", a afirmat selecţionerul francez Willy Sagnol, după ce a învins formaţia Portugaliei, cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, în Grupa F, un rezultat istoric pentru debutantă, informează AFP.

Georgia, în optimi la EURO 2024. Willy Sagnol : "Am vrut să facem țara mândră și cred că am reușit"

"Când faci parte din echipele 'mici', atunci ştii că nu ai nimic de pierdut. Singurul lucru pe care l-am spus înainte de competiţie, este acela că prea puţin contează ce se întâmplă, nu trebuie să ai regrete la final", a declarat el la conferinţa de presă de după meci.

"Ca outsider, nu ai nicio greutate pe umeri. Este mai greu când eşti Franţa, Anglia, Spania, Portugalia, pentru că eşti sub presiune, pentru că oamenii au aşteptări. Ceea ce am vrut noi să facem este de a face Georgia mândră şi cred că am reuşit", a adăugat fostul internaţional francez.

Sagnol a mai afirmat că nu-şi aduce aminte exact ce le-a spus jucătorilor înainte de meci. "Eu cred că mesajul meu a fost: 'Jucaţi fotbal, rămâneţi disciplinaţi, când aveţi mingea, jucaţi pur şi simplu'. Iar unora dintre jucători le-am spus chiar, 'amintiţi-vă, când aveaţi 16, 17, 18 ani, jucaţi fără presiune. Faceţi exact acelaşi lucru'. Şi eu cred că au făcut-o strălucit, peste toate aşteptările", a mai spus selecţionerul.

"Poate efectivul nostru nu este cel mai grozav, dar în planul calităţii umane, a calităţii grupului, eu sunt foarte mulţumit", a afirmat fostul fundaş al naţionalei Franţei şi al clubului Bayern Munchen, numit în luna februarie 2021 la cârma selecţionatei Georgiei.

Georgia va întâlni Spania în optimile de finală, duminică.

"Noi luăm lucrurile aşa cum vin. Spania este, probabil, cea mai puternică echipă din primul tur, dar ceea ce este sigur, este că ne vom bate până în ultimul minut", a conchis Sagnol.

Khvicha Kvaratskhelia (2) şi Georges Mikautadze (57 - penalty) au marcat golurile echipei antrenate de Willy Sagnol, în condiţiile în care georgienii au deschis scorul rapid, iar lusitanii au aliniat o formulă remaniată.

VIDEO Rezumat Georgia - Portugalia 2-0

