EXCLUSIV | Radoi are MILIOANELE intre degete! Oferte URIASE pentru antrenorul Romaniei: la ce sume renunta ca sa antreneze nationala

Mirel Radoi are contract cu FRF pana la finalul preliminariilor pentru Mondialul din 2022.

Radoi vede prezenta pe banca nationalei drept o provocare personala importanta si o sansa de a oferi Romaniei o echipa de turneu mondial dupa 24 de ani. Nu salariul sau bonusurile promise in cazul unei calificari il tin la Federatie! Radoi a vorbit deschis despre ideea renuntarii la postul sau in cazul unei serii de rezultate negative, precum si in eventualitatea in care ar simti ca nu se mai potriveste cu 'vibe'-ul venit din vestiar. Indiferent daca isi atinge obiectivul de la nationala sau nu, Mirel planuieste sa-si continue munca la un club din 2022.

Si are de unde sa aleaga! Conform informatiilor obtinute de www.sport.ro din zona araba, Radoi are in orice moment optiunea preluarii unei echipe din Golf. Mai multe cluburi sunt in continuare interesate de el, desi Mihai Stoichita, directorul tehnic al Federatiei, spusese recent ca propunerile pentru Radoi apartin trecutului. Fostul capitan al Stelei are o cota excelenta in Arabia Saudita, Emiratele Arabe si Qatar, inca de pe vremea in care era jucator. Performanta fantastica de la Euro U21, din 2019, unde a ajuns pana in semifinale, i-a deschis portile si spre un contract de milioane ca antrenor. Radoi e platit cu 250 000 de euro pe an de FRF.

Selectionerul de 39 de ani crede in continuare in obiectivele pe care si le-a asumat la nationala Romaniei si respinge pentru moment orice negociere cu cluburile interesate. Pentru Mirel urmeaza ultimele 4 jocuri din grupele Nations League, apoi startul in preliminariile Mondialului. Romania isi va afla adversarii din grupa de calificare in decembrie, la Nyon. Un parcurs cat mai bun in Nations League este esential pentru un traseu mai usor spre Qatar 2022, astfel ca Romania trebuie sa-si revina rapid dupa drama din Islanda si sa faca totul pentru puncte contra Norvegiei (duminica, 19:00, PRO TV) si a Austriei (miercuri, 21:45, PRO TV).

