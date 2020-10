"Avem gura mare, dar atat!" Ladislau Boloni, replica taioasa dupa ultimele rezultate ale echipei nationale! Ce spune despre discursul lui Mirel Radoi

Romania - Austria este in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, de la 21:45, iar tricolorii au sansa de a schimba fata echipei nationale dupa ultimele rezultate dezamagitoare.

Infrangerile din Islanda si Norvegia au dezamagit o intreaga natiune, care avea asteptari foarte mari de la sosirea lui Mirel Radoi pe banca echipei nationale a Romaniei.

Ladislau Boloni, fost selectioner al Romaniei, condamna situatia in care a ajuns echipa nationala si crede ca este inadmisibil ca o echipa precum Islanda sa fie peste noi la nivel international.

"A jucat Romania? Sincer, nu stiam. Am vazut doar secvente din meciul cu Islanda, pentru ca m-am uitat la Norvegia – Serbia, un alt baraj, care a fost transmis de televiziunea franceza.

Imi pare foarte rau de Radoi. El a spus ce a gandit, a avut o judecata realista a situatiei. A cautat, probabil, sa mai ia din presiunea asupra echipei. Adevarul e ca, dupa un 0-4 in orice meci, iti vine sa te uschesti, sa te ascunzi undeva. El insa a trebuit sa stea in fata, sa dea explicatii.

Problema nu e ca te-a batut Islanda. Problema e ca, la nivel international, Islanda e peste noi. Asta e adevarul! Si nu vreau sa jignesc Islanda, dar am ajuns sa fim depasiti de o nationala care nu era o forta fotbalistica, nu acum 20 de ani, ci nici macar acum 10 ani!

De fapt, nici acum nu stiu unde e exact Islanda pe harta fotbalistica a lumii…

Bine, noi mereu avem gura mare. Dar cam atat avem, din pacate! Si cat tam-tam am facut in jurul nationalei U 21! Bine, nu vreau sa intru foarte mult in detalii, ca am ajuns undeva cu masina si nu stiu exact unde sunt acum”, a spus Boloni pentru Adevarul.

