A pierdut unul, vrea sa castige doi! Dan Petrescu a gasit doi inlocuitori pentru Bordeianu! Cine sunt fotbalistii pe care ii vrea la CFR

Dupa ce l-a pierdut pe Mihai Bordeianu, Dan Petrescu a cerut oficialilor de la CFR Cluj cativa jucatori.

In duelul cu cei de la Kuopion, antrenorul campioanei Romaniei a pus ochii pe doi jucatori ai finlandezilor. Este vorba despre mijlocasii Nana Boateng si Usman Sale, pe care Dan Petrescu si-i doreste la CFR.

De altfel, oficialii clujenilor ar fi inceput deja negocierile pentru transferurile celor doi, potrivit ziare.com. Daca cele doua cluburi vor ajunge la un acord, mijlocasii ar putea ajunge la CFR in aceasta iarna.

Inca nu se cunosc amanunte legate de suma pe care o vor finlandezii, insa aceasta nu ar trebui sa fie o problema pentru clujeni, avand in vedere ca in bugetul clubului s-au adaugat 4 milioane de euro doar dupa preliminariile Champions League si Europa League.

Suma va creste in lunile urmatoare, in conditiile in care o victorie in grupele Europa League este premiata cu 570.000 de euro, iar pentru o remiza clubul primeste 190.000 de euro.