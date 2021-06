EXCLUSIV | Eroul Nita, din nou mondial in poarta Romaniei! "Am fost peste asteptari cu Anglia, luati-ne post cu post sa vedeti!"

Florin Nita a impresionat cu mai multe parade senzationale in fata Angliei, inclusiv un penalty aparat in fata lui Jordan Henderson.

Nita a vazut un progres in jocul Romaniei si spune ca nationala va ajunge la alt nivel in toamna, cand se dau luptele decisive pentru Mondial.

"Nu conteaza cine a batut, cum a batut, mi-am facut treaba si nimic mai mult. Cu siguranta puteam obtine mai mult, am avut foarte multe ocazii, nu am reusit sa inscriem. Suntem fericiti pentru joc. Puteam face mai mult daca marcam la ocazia lui Sorescu. Trebuie sa luam lucrurile pozitive din acest meci, sa fim mai buni si sa nu ne mai gandim la toate lucrurile negative.

Post pe post, daca ne comparam cu englezii, ne sunt net superiori. Am reusit sa facem un meci bun, am fost peste asteptari. Putem sa facem o figura frumoasa la urmatoarele meciuri si, daca o sa jucam ca in seara asta, o sa avem rezultate foarte bune. Nu conteaza cu cine jucam!", a spus Nita la PRO TV.