EXCLUSIV | "Nu trebuie sa ne gandim la ce spun cei din jur!" Chiriches, incatat de Romania: "Am fost la un nivel foarte bun"

Capitanul Chiriches vede semne bune dupa meciul cu Anglia.

Chiar daca Romania a pierdut, Chiriches crede ca nationala a aratat suficiente lucruri care sa le dea motive de optimism suporterilor.

"A fost o revenire foarte frumoasa in Anglia pentru mine. Ne-am ridicat la un nivel foarte bun, am aratat ca putem face fata Angliei. Sunt 4 infrangeri la rand, dar azi am aratat atitudine, am aratat ca am trecut peste esecul cu Georgia. Am avut incredere, am venit in Anglia sa jucam, sa fim agresivi, sa pasam, sa avem posesie.

E clar ca a fost un meci greu, cu o echipa puternica. Ne-am ridicat la valoarea lor si eu sunt mandru de baieti. Cred ca e un moment bun de la care sa plecam. Am facut un joc bun, solid. Daca o sa continuam asa, putem sa revenim in lupta pentru calificare.

Nu m-am gandit la criticile asupra lui Radoi. Stim ca trebuie sa ne imbunatatim jocul defensiv, dar cred ca ar trebui sa fim optimisti, sa dam mai multa incredere acestui stil de joc si sa incercam sa dominam noi echipele impotriva carora vom juca. Am incercat sa jucam si azi, sa avem posesie, e clar ca trebuie sa fim mai buni. Doar la asta trebuie sa ne gandim, nu la ce spun cei din jur", a spus Chiriches la PRO TV.