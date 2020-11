EXCLUSIV | Dezvaluirea la care nu se astepta NIMENI! Ce a facut selectionerul Radoi cu cateva ore inainte de meciul cu Belarus: "A stat pana la ora 16!"

Aurel Ticleanu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Romania s-a impus cu 5-3 in cadrul unui amical desfasurat inainte de cele doua meciuri din Nations League. Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, nu are inca licenta PRO, iar Aurel Ticleanu a marturist ca este foarte serios si in ziua meciului cu Belarus a fost la cursuri pana la ora 16.

"Avem foarte multe lucruri la scoala de antrenori si avem cursuri de acasa. Il avem pe Mirel care este cursant la noi si jos palaria pentru el si colegii lui, pentru ca sunt multi implicati in procesul acesta de performanta inalta. Sunt antrenori la prima Liga, chiar la Liga 2.

Echipe bune, cu un program destul de strict, dar care dschid telefonele chiar si pe autocar, la hotel si reusim sa ne tinem lectiile. Vreau sa va spun ca in ziua meciului cu Belarus, Mirel Radoi a stat pana la ora 16 cand am inchis noi cursul. Din punctul asta de vedere, este un cursant model. A fost cursant in ziua meciului si bravo lui. Respect pentru cursurile noastre, pentru meseria lui si ma bucur ca a castigat meciul si ca a facut o prima repriza deosebita", a declarat Aurel Ticleanu pentru PRO X.

