"Eu o sa fiu implinit cand o sa-l vad capitan, sa fie cel mai bun din echipa!" Reactia lui Hagi dupa debutul lui Ianis si victoria Romaniei

Gica Hagi e convins ca nationala Romaniei are garantia unui viitor bun, datorita generatiei care a obtinut calificarea la campionatul european U21.

Hagi e mandru de fiul sau, dar nu se multumeste doar cu debutul. Vrea sa il vada pe Ianis capitanul Romaniei.

"Totul a mers bine, am fost eficienti. Romania cred ca e mult mai buna ca Lituania. Fata de meciul din Lituania, am jucat acasa, am jucat pe iarba, nu pe sintetic, si s-a vazut ca suntem mai buni ca Lituania."

"Despre Ianis? E un debut, si atat. In viitor, vom vedea ce va fi. Eu o sa fiu implinit cand voi vedea ca va fi cel mai bun. Cel mai bun si capitanul Romaniei. E un gand, pur si simplu gandesc cu voce tare. Asta as vrea!"

"Stiu ca avem o generatie extraordinara, asa cum vad eu lucrurile, cred ca sunt capabili sa joace un fotbal la un nivel foarte mare."

"Cred ca Romania are garantia in momentul de fata a unei generatii foarte bune, 19-21 de ani."

"Idealul e sa creasca cum trebuie, jucatorii sa se integreze la echipa mare si rezultatele vor veni. Cand se califica la un campionat european de pe primul loc, fara sa piarda, inseamna ca sunt jucatori foarte buni", a spus Gica Hagi la Digisport.

"Sunt fericit, ca parinte, sunt mandru de baiatul meu!" - Gica Hagi