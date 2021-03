"Eterna problema a fotbalului nostru!" Ce a spus Radoi despre golurile primite! "Daca treceam lejer de Macedonia, Germania nu mai conta in fata noastra"

Romania a castigat meciul cu Macedonia de Nord, scor 3-2, dupa un final nebun pe Arena Nationala.

Dupa meci, selectionerul a vorbit despre golurile incasate de Florin Nita si despre modul in care au reactionat "tricolorii" dupa ce s-au vazut egalati. Mirel Radoi a asemanat momentul de aseara cu cel trait in meciul cu Middlesbrough.

"Primim gol meci de meci, am facut un joc bun pana sa primim golurile. Am avut si minute in care ne-am lasat dominati, dar era normal, din punct de vedere fizic nu puteam sa stam in jumatatea adeversarului.

Cred ca problema asta e din punct de vedere mental, ne-am gandit ca meciul este terminat, e foarte usor. Cand am primit gol nu am stiut sa mai reactionam.

L-am vazut pe Razvan, pe Vlad, care incercau sa isi incurajeze colegii. Am trecut prin episodul asta cu Middlesbrough, chiar daca vrei sa faci asta, pur si simplu ai impresia ca in momentul ala creierul nu te ajuta. Eu cred ca, din punctul meu de vedere, e doar o problema mentala.

Cand adversarul duce mingea la margine, mai ales o echipa precum Macedonia de Nord, stim foarte bine ca urmeaza o centrare. Este eterna problema a fotbalului romanesc, pe care am avut-o si cand am fost eu jucator. Cand urmeaza centrarile in careul nostru, ne uitam numai la minge si ne pierdem marcajul", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa de la finalul partidei.

Selectionerul a comentat si greselile din aparare si a spus ca finalul nebun de meci este in favoarea Romaniei, explicand de ce se bucura ca nu a fost o victorie usoara.

"Cand apar greseli de genul asta ne uitam de unde se marcheaza golul si spunem ca aia e zona vulnerabila. Vom face o analiza, dar asta nu inseamna ca ne ducem catre cel care a fost la acea faza. Daca ajungem la concluzia ca s-a facut o greseala in compartimentul defensiv, inseamna ca toti jucatorii care pot evolua in acel compartiment sunt de vina.

Ma bucur ca am castigat, dar intre ghilimele, ma bucur si pentru ce s-a intamplat. Daca era un castig lejer cu Macedonia, am fi crezut ca deja suntem calificati la Mondiale si ca Germania nu mai conteaza in fata noastra. Asa, poate suntem mult mai realisti in fata Germaniei", a conchis Radoi.