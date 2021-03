EXCLUSIV | ASTA e momentul care le-a scapat camerelor! Trairi INCREDIBILE pentru Radoi dupa golul lui Hagi! Ce a putut sa-i faca

Radoi a trecut prin stari emotionale incredibile in finalul meciului cu Macedonia.

Egalata de la 2-0 intr-un minut, Romania a reusit sa se impuna datorita golului marcat de Ianis Hagi in minutul 85. "A fost thriller" - a spus Radoi dupa joc.

O camera PRO TV care a stat numai pe Mirel pe toata durata jocului a surprins modul in care selectionerul s-a exteriorizat in momentul reusitei lui ianis. Radoi si-a controlat cu greu trairile. N-a putut sa zambeasca, doar a transmis cateva cuvinte, apoi l-a imbratisat nervos pe Ianis, in momentul in care fotbalistul lui Rangers s-a apropiat de el pentru a se bucura impreuna. Radoi a putut sa se relaxeze abia la cateva zeci de secunde dupa gol. Si-a reluat 'activitatea' normala si a inceput sa dea indicatii catre fundasii nationalei.

