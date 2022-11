Într-o atmosferă incendiară, cele două reprezentative au oferit un meci deosebit, în care jucătorii antrenați de Edi Iordănescu s-au impus fără emoții, în timpul partidei făcându-și debutul mai mulți jucători români.

La finalul meciului, Alexandru Cicâldău a vorbit despre succesul obținut cu Moldova, dar și despre confruntările din preliminariile pentru EURO 2024.

"Am venit cu gândul să facem un joc bun și să câștigăm. Mă bucur că am reușit acest lucru. Lucrez foarte mult la loviturile libere, dar cel mai important este că am reușit să ne impunem. Este un nou început pentru echipa națională.

Anul viitor o să înceapă lucrurile serioase, trebuie să venim pentru fiecare selecție pregătiți la maxim. Suntem foarte încrezători în tot ceea ce înseamnă acest grup, credem în șansa noastră și vom da totul pentru a ne califica la EURO", a declarat Alexandru Cicâldău la finalul partidei, la PRO ARENA.



Moldova - România | Minutul 61: GOL România! pe www.sport.ro

MOLDOVA – ROMÂNIA 0-5 (Moruțan 9, Drăguș 40, Cicâldău 61, Paraschiv 71-pen., Rus 89)

MOLDOVA: 1. Celeadnic – 20. Platica (21. Revenco, 46), 17. Dumbravanu (14. Iovu, 46), 3. Bolohan, 4. Armaş, 2. Reabciuk – 22. Rață, 8. Moțpan, 7. Ioniţă-cpt. – 19. Postolachi (13. Caimacov, 62), 11. Damașcan. Selecționer: Serghei Cleșcenco

Rezerve: 12. Avram, 23. Railean – 5. Ștefan, 6. Dros, 10. Plătică, 15. I. Jardan, 16. Stînă, 18. Iosipoi, 24. Țurcan, 25. Clescenco, 26. Cojocari

ROMÂNIA: 12. Târnovanu – 4. Manea (13. Pantea, 69), 17. Rus, 15. Burcă-cpt. (22. Drăgușin, 69), 2. Opruț – 20. Olaru, 6. Băluță, 10. Cicâldău (25. Păun, 78) – 21. Moruțan (24. Sefer, 62), 9. Pușcaș (19. Paraschiv, 70), 7. Drăguș (8. Ștefănescu, 62). Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Moldovan, 16. Popa – 3. Vătăjelu, 5. Nedelcearu, 11. Petrila, 14. M. Marin, 23. Cordea, 26. Boloca